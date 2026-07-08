Путин попросил Кравцова рассказать о результатах ЕГЭ

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"Прежде всего, как у нас обычно бывает, пару вопросов хотел бы затронуть текущего характера. Первый – это к Сергею Сергеевичу Кравцову по поводу результатов ЕГЭ и по поводу вступительной кампании в средние профессиональные учебные заведения. Сергей Сергеевич, каковы результаты?" - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.