Путин попросил Кравцова рассказать о результатах ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил министра просвещения Сергея Кравцова рассказать о результатах ЕГЭ-2026 и вступительной кампании в колледжи.
- Основной период экзамена стартовал 1 июня и прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях.
- Около 149 тысяч человек подали заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, самым популярным стало обществознание.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова на совещании с членами правительства рассказать о результатах ЕГЭ-2026 и вступительной кампании в колледжи.
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"Прежде всего, как у нас обычно бывает, пару вопросов хотел бы затронуть текущего характера. Первый – это к Сергею Сергеевичу Кравцову по поводу результатов ЕГЭ и по поводу вступительной кампании в средние профессиональные учебные заведения. Сергей Сергеевич, каковы результаты?" - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом, предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора, около 149 тысяч человек подали заявление на пересдачу одного из предметов, самым популярным стало обществознание.