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Путин в среду проведет совещание с правительством и рабочие встречи - РИА Новости, 08.07.2026
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13:03 08.07.2026
Путин в среду проведет совещание с правительством и рабочие встречи

Путин в среду проведет совещание с членами правительства и рабочие встречи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, на котором будут рассмотрены вопросы функционирования транспортного и топливного комплекса в текущих условиях.
  • До и после совещания у президента запланированы рабочие встречи, которые будут носить непубличный характер.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ и рабочие встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что во второй половине дня президент проведет встречу с кабмином.
«
"В качестве профильной темы будет рассматриваться вопрос о функционировании транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Будут доклады министра Никитина и вице-премьера Новака", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в ходе совещания будут затронуты и текущие вопросы, связанные с актуальной повесткой дня.
"До этого и после этого график президента заполнен рабочими встречами, которые будут носить непубличный характер", - сказал Песков.
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