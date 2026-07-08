Путин в среду проведет совещание с правительством и рабочие встречи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, на котором будут рассмотрены вопросы функционирования транспортного и топливного комплекса в текущих условиях.
- До и после совещания у президента запланированы рабочие встречи, которые будут носить непубличный характер.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ и рабочие встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что во второй половине дня президент проведет встречу с кабмином.
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"В качестве профильной темы будет рассматриваться вопрос о функционировании транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Будут доклады министра Никитина и вице-премьера Новака", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в ходе совещания будут затронуты и текущие вопросы, связанные с актуальной повесткой дня.
"До этого и после этого график президента заполнен рабочими встречами, которые будут носить непубличный характер", - сказал Песков.