Путин поприветствовал участников конкурса оперных певцов Образцовой

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XVI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, отметив, что он помогает сделать первые шаги на пути к успеху и признанию.

Президент убежден, что конкурс станет настоящим праздником для участников и гостей, подарит им яркие, незабываемые впечатления, а также "будет способствовать сбережению богатого творческого наследия выдающейся певицы, педагога и наставника – Елены Образцовой".