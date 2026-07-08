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Путин поприветствовал участников конкурса оперных певцов Образцовой - РИА Новости, 08.07.2026
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11:17 08.07.2026
Путин поприветствовал участников конкурса оперных певцов Образцовой

Путин: конкурс оперных певцов Образцовой помогает сделать шаги на пути к успеху

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XVI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.
  • Путин отметил, что конкурс помогает молодым исполнителям проявить талант и сделать первые шаги на пути к успеху.
  • Президент выразил убеждение, что конкурс будет способствовать сбережению творческого наследия Елены Образцовой.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XVI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, отметив, что он помогает сделать первые шаги на пути к успеху и признанию.
"Этот замечательный проект, вдохновителем и создателем которого была народная артистка СССР Елена Образцова, на протяжении многих лет является большим ожидаемым событием в культурной жизни нашей страны, других государств, служит популяризации и развитию великих традиций отечественного и мирового оперного искусства. И конечно, он предоставляет молодым исполнителям прекрасную возможность в полной мере проявить свои талант и мастерство, сделать первые шаги на пути к успеху и признанию", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент убежден, что конкурс станет настоящим праздником для участников и гостей, подарит им яркие, незабываемые впечатления, а также "будет способствовать сбережению богатого творческого наследия выдающейся певицы, педагога и наставника – Елены Образцовой".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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