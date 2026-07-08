В районе подъездных дорог Энергодара зафиксировали налеты дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Налеты дронов ВСУ зафиксированы в районе подъездных дорог города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, противник охотится за гражданским транспортом, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.

"С утра фиксируем регулярные налеты БПЛА, пытаются зайти на подъездные дороги и нанести удары. Противник охотится за гражданским транспортом", - сказал Пухов.

По его словам, информации об ударах по машинам и пострадавших нет.