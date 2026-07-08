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Ле Пен начинает свою предвыборную кампанию, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2026
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10:22 08.07.2026 (обновлено: 10:23 08.07.2026)
Ле Пен начинает свою предвыборную кампанию, пишут СМИ

Progres: Ле Пен начинает свою предвыборную кампанию в среду

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марин Ле Пен начинает предвыборную кампанию в среду после решения апелляционного суда, позволившего ей баллотироваться в президенты Франции.
  • Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года, а первая поездка в рамках избирательной кампании Ле Пен и главы партии Жордана Барделла будет в департамент Сарта.
ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен начинает в среду предвыборную кампанию после решения апелляционного суда, позволившего ей баллотироваться в президенты, сообщает газета Progres.
Накануне Ле Пен заявила, что будет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Она добавила, что очень скоро начнет предвыборную кампанию вместе с главой партии Жорданом Барделла.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без электронного браслета
Вчера, 09:59
"Лидер фракции "Национального объединения" начинает в среду свою кампанию", - пишет издание.
В ходе своей первой поездки в рамках избирательной кампании Ле Пен и Барделла прибудут в департамент Сарта на северо-западе Франции.
Ранее генеральный прокурор при апелляционном суде Парижа Мари-Сюзан Ле Кео заявила, что в связи с подачей кассационной жалобы Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без электронного браслета, к ношению которого ее приговорили.
Во вторник апелляционный суд Парижа смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет ей баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и один с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон в солнцезащитных очках в Париже - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен
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