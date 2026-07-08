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Приставы принудительно взыскивают с маньяка Гаськова более 945 тысяч рублей - РИА Новости, 08.07.2026
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07:12 08.07.2026
Приставы принудительно взыскивают с маньяка Гаськова более 945 тысяч рублей

РИА Новости: почти 1 миллион рублей принудительно взыскивают с маньяка Гаськова

© РИА Новости / Владимир СеменюкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Семенюк
Судебные приставы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С Алексея Гаськова принудительно взыскивают задолженность в более чем 945 тысяч рублей.
  • В феврале 2026 года на Гаськова завели исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам более чем на 505,1 тысячи рублей.
  • В октябре 2024 и в феврале 2025 года на Гаськова завели семь производств по исполнительным листам на сумму свыше 409,9 тысячи рублей «иных взысканий имущественного характера».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с маньяка Алексея Гаськова задолженность в более чем 945 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Маньяк обвиняется в убийстве десяти человек. Ранее он был осужден на 10,5 лет за то, что он напоил и изнасиловал дочь своей сожительницы.
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Сейчас с Гаськова принудительно взыскивают более 945 тысяч рублей.
Так, согласно материалам приставов, в феврале 2026 года на Гаськова завели исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам более чем на 505,1 тысячи рублей.
Кроме того, в октябре 2024 и в феврале 2025 года на Гаськова завели семь производств по исполнительным листам, выданным Бердским городским судом. По ним он должен свыше 409,9 тысячи рублей "иных взысканий имущественного характера" с исполнительским сбором в общей сложности на 33,5 тысячи рублей.
Как следует из судебных материалов, в феврале 2023 года к Гаськову и некой Елене предъявили иск о возмещении ущерба, который был причинен пожаром.
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Согласно судебным документам, возгорание произошло на кухне в доме Гаськова, и в дальнейшем оно перекинулось на соседний дом истцов. В результате пожара в их доме были частично уничтожены отделка стен и потолка, мебель и домашние вещи, а также повреждены кровля и стена.
В понедельник прокуратура Подмосковья сообщила, что 51-летнего Гаськова, обвиняемого в изнасилованиях, развратных действиях, насильственных действиях сексуального характера и убийстве семи женщин, мужчины и двух 17-летних девушек в Москве, Новосибирской и Московской областях, ждет суд.
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