Приставы принудительно взыскивают с маньяка Гаськова более 945 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ С Алексея Гаськова принудительно взыскивают задолженность в более чем 945 тысяч рублей.

В феврале 2026 года на Гаськова завели исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам более чем на 505,1 тысячи рублей.

В октябре 2024 и в феврале 2025 года на Гаськова завели семь производств по исполнительным листам на сумму свыше 409,9 тысячи рублей «иных взысканий имущественного характера».

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с маньяка Алексея Гаськова задолженность в более чем 945 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Маньяк обвиняется в убийстве десяти человек. Ранее он был осужден на 10,5 лет за то, что он напоил и изнасиловал дочь своей сожительницы.

Сейчас с Гаськова принудительно взыскивают более 945 тысяч рублей.

Так, согласно материалам приставов, в феврале 2026 года на Гаськова завели исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам более чем на 505,1 тысячи рублей.

Кроме того, в октябре 2024 и в феврале 2025 года на Гаськова завели семь производств по исполнительным листам, выданным Бердским городским судом . По ним он должен свыше 409,9 тысячи рублей "иных взысканий имущественного характера" с исполнительским сбором в общей сложности на 33,5 тысячи рублей.

Как следует из судебных материалов, в феврале 2023 года к Гаськову и некой Елене предъявили иск о возмещении ущерба, который был причинен пожаром.

Согласно судебным документам, возгорание произошло на кухне в доме Гаськова, и в дальнейшем оно перекинулось на соседний дом истцов. В результате пожара в их доме были частично уничтожены отделка стен и потолка, мебель и домашние вещи, а также повреждены кровля и стена.