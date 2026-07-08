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Глава ПМР: Приднестровье трепетно относится к сохранению русского языка - РИА Новости, 08.07.2026
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08:23 08.07.2026
Глава ПМР: Приднестровье трепетно относится к сохранению русского языка

Красносельский: Приднестровье трепетно относится к сохранению русского языка

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье трепетно относятся к сохранению русского языка.
  • Культурные связи между Приднестровьем и Россией имеют глубокие исторические корни.
  • Перспективы сотрудничества России и Приднестровья в развитии культурных связей оцениваются как широкие.
ТИРАСПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Приднестровье трепетно относится к сохранению русского языка, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"В Приднестровской Молдавской Республике трепетно относятся к сохранению русского языка, традиций, исторической памяти. Для нашего народа это очень важный элемент идентичности и даже повседневной жизни", - сказал Красносельский.
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Глава ПМР также обратил внимание на то, что культурные связи между Приднестровьем и Россией имеют глубокие исторические корни. "На протяжении почти двухсот лет наш край был в составе Российской империи, затем Советского Союза. И даже после распада СССР культурно-гуманитарный диалог сохранялся и углублялся", - отметил Красносельский.
По его словам, перспективы сотрудничества в развитии культурных связей России и Приднестровья самые широкие. "Это и культурные обмены, и совместные образовательные программы, и поддержка молодых талантов, и развитие контактов с российскими регионами. Особенно важно работать с молодежью. У России богатейшее культурное наследие, и Приднестровье заинтересовано в развитии этих связей", - добавил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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