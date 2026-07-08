Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье трепетно относятся к сохранению русского языка.

Культурные связи между Приднестровьем и Россией имеют глубокие исторические корни.

Перспективы сотрудничества России и Приднестровья в развитии культурных связей оцениваются как широкие.

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Приднестровье трепетно относится к сохранению русского языка, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

"В Приднестровской Молдавской Республике трепетно относятся к сохранению русского языка, традиций, исторической памяти. Для нашего народа это очень важный элемент идентичности и даже повседневной жизни", - сказал Красносельский.

Глава ПМР также обратил внимание на то, что культурные связи между Приднестровьем и Россией имеют глубокие исторические корни. "На протяжении почти двухсот лет наш край был в составе Российской империи , затем Советского Союза. И даже после распада СССР культурно-гуманитарный диалог сохранялся и углублялся", - отметил Красносельский.

По его словам, перспективы сотрудничества в развитии культурных связей России и Приднестровья самые широкие. "Это и культурные обмены, и совместные образовательные программы, и поддержка молодых талантов, и развитие контактов с российскими регионами. Особенно важно работать с молодежью. У России богатейшее культурное наследие, и Приднестровье заинтересовано в развитии этих связей", - добавил Красносельский.