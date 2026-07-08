Президент и премьер Чехии делали противоположные заявления на саммите НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Андрей Бабиш приняли участие в саммите НАТО в Анкаре, прилетев и вернувшись домой на разных самолетах.

Между президентом Павелом и премьером Бабишем сохраняются противоречия, проявившиеся в разных заявлениях на саммите: Павел говорил о необходимости усиления европейской оборонной промышленности и помощи Украине, а Бабиш — о трудностях с достижением 2% ВВП на оборону и ограниченной военной помощи Украине.

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел и премьер Андрей Бабиш прилетели на саммит НАТО в Анкаре разными самолетами, стояли на противоположных концах "семейного фото" участников форума, делали разные заявления и даже вернулись домой на разных самолетах, сообщило в среду Чешское ТВ.

"Саммит НАТО не ликвидировал противоречий между президентом Павелом и премьером Бабишем. Оба политика прилетели в Анкару и вернулись домой на разных самолетах, делали разные заявления на одни темы. Президент говорил о необходимости усилить европейскую оборонную промышленность и оборону в целом, продолжать всемерную помощь Украине. А премьер - о том, что его страна вновь "не дотянет" в расходах на оборону до требуемых в альянсе 2% ВВП, а военная помощь Украине если от Чехии и будет, то одноразовой и небольшой", - отмечается в сообщении.

Спор о том, кто должен представлять республику на саммите альянса, длился около полугода. В конце концов словесные заявления переросли в июне в решение правительства о составе делегации на саммит, в который вошли премьер и главы МИД и минобороны. В ответ на это президент напомнил, что в последние три года делегацию на форум НАТО возглавлял именно он и не видит причин менять ситуацию. Свое заявление Павел подкрепил обращением в конституционный суд, который занял сторону президента и обязал кабмин включить его в делегацию. Правительство вынуждено было это сделать, но при этом руководителем делегации оставило премьера. Так родился компромисс – в Стамбул полетели на отдельных самолетах премьер с двумя министрами и президент с помощниками.

Одна из главных тем, которая разделяет Павела и Бабиша – отношение к поддержке Украины. Павел еще будучи несколько лет назад главой военного комитета НАТО призывал соратников больше помогать Киеву. Именно Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году выступил с инициативой по сбору крупнокалиберных артснарядов в третьих странах с последующей их бесплатной передачей ВСУ. В результате этой акции, получившей название "чешской инициативы по боеприпасам", Украина получила в 2024 году 1,5 миллиона единиц артснарядов, а годом позже – 1,8 миллиона единиц.

В свою очередь, Бабиш еще до того, как после выигранных его движением ANO ("Акция недовольных граждан") парламентских выборов стал в ноябре 2025 года премьером, неоднократно заявлял о необходимости отказаться от "чешской инициативы по боеприпасам", и лишь под влиянием лидеров ряда европейских стран выразил согласие на дальнейшее участие Чехии в данной акции, но лишь в роли посредника, без собственного финансового вклада. Подобное отношение страны-инициатора акции к ее развитию не могло не сказаться на результатах – в 2026 году из 18 государств-участников акции около половины уже вышли из нее. А ведь инициатива, по оценке Киева, обеспечивала ВСУ примерно половиной их потребностей в крупнокалиберных артснарядах.

То, что воззрения на текущую международную ситуацию у президента и премьера Чехии сугубо противоположные, наглядно продемонстрировали заявления, сделанные обоими политиками в турецкой столице. Павел говорил о развитии сотрудничества европейских производителей вооружений. Бабиш – о том, что Чехия и в этом году снова не выполнит обязательство перед НАТО о выделении на оборону 2% ВВП, что Чехия не будет вкладывать свои средства в ежегодный пакет из 70 миллиардов евро для военной помощи Украине. А комментируя заявление своего главы МИД Петра Мацинки о найденных его ведомством средствах для вложения в программу закупок европейскими странами оружия в США для Киева, Бабиш постарался преуменьшить значение "находки", назвав ее одноразовой и небольшой.