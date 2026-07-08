СК возбудил почти 10,7 тысячи дел о преступлениях Киева с 2014 года

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"Первый заместитель председателя СК РФ Эдуард Кабурнеев доложил, что всего с 2014 года возбуждено 10 683 уголовных дела о преступлениях киевского режима, в результате которых погибли 8314 мирных жителей и более 20 тысяч получили ранения", - сообщили в пресс-службе.