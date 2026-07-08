Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о захвате острова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается и что призывы к захвату острова не изменят его принадлежность.
- Власти Гренландии и Дании предостерегли Вашингтон от захвата острова и отметили, что ожидают уважения их территориальной целостности.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном контроле Вашингтона над страной заявил, что постоянные призывы захватить остров не изменят его принадлежность, страна "не продается".
Президент США Дональд Трамп во вторник после долгого перерыва вновь вернулся к теме Гренландии, заявив, что она должна находиться под контролем Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя его слова, заявила в среду, что остров не продается.
"Гренландия не продается... Повторяющиеся призывы захвата или контроля нашей страны не изменят этого", - приводит агентство Рейтер заявление премьера.
По данным агентства, политик снова призвал уважать территориальную целостность и право на самоопределение страны.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Представители США утверждали, что Дания не в состоянии обеспечить безопасность острова. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.