Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается и что призывы к захвату острова не изменят его принадлежность.

Власти Гренландии и Дании предостерегли Вашингтон от захвата острова и отметили, что ожидают уважения их территориальной целостности.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном контроле Вашингтона над страной заявил, что постоянные призывы захватить остров не изменят его принадлежность, страна "не продается".

Президент США Дональд Трамп во вторник после долгого перерыва вновь вернулся к теме Гренландии, заявив, что она должна находиться под контролем Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя его слова, заявила в среду, что остров не продается.

"Гренландия не продается... Повторяющиеся призывы захвата или контроля нашей страны не изменят этого", - приводит агентство Рейтер заявление премьера.

По данным агентства, политик снова призвал уважать территориальную целостность и право на самоопределение страны.