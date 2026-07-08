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Премьер Болгарии призвал НАТО не допустить эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 08.07.2026
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10:45 08.07.2026 (обновлено: 11:08 08.07.2026)
Премьер Болгарии призвал НАТО не допустить эскалации конфликта на Украине

Премьер Болгарии Радев призвал НАТО не допустить эскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Emrah GurelПремьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Анкаре
Премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал НАТО выстраивать политику безопасности таким образом, чтобы не допустить эскалации украинского конфликта.
  • Россия заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине и участвует в обсуждении предложенного США мирного плана.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал НАТО выстраивать политику безопасности, не провоцируя эскалацию украинского конфликта.
"Мы должны оставаться едиными, конечно. Но мы должны играть ведущую роль и выстраивать нашу политику таким образом, чтобы не допустить эскалации. Не допустить эскалации на Украине", - сказал он журналистам на полях саммита НАТО в Анкаре. Трансляция велась на сайте альянса.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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