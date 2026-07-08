Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал НАТО выстраивать политику безопасности таким образом, чтобы не допустить эскалации украинского конфликта.
- Россия заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине и участвует в обсуждении предложенного США мирного плана.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал НАТО выстраивать политику безопасности, не провоцируя эскалацию украинского конфликта.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.