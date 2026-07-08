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Правительство ввело полный запрет на экспорт дизтоплива до 31 июля - РИА Новости, 08.07.2026
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18:37 08.07.2026 (обновлено: 19:20 08.07.2026)
Правительство ввело полный запрет на экспорт дизтоплива до 31 июля

Правительство ввело полный запрет на экспорт дизтоплива из России до 31 июля

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство ввело временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей до 31 июля 2026 года.
  • Запрет не распространяется на дизельное топливо, вывозимое в рамках международных межправительственных соглашений.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство РФ ввело запрет на экспорт дизтоплива из России для нефтяных компаний до 31 июля, при этом экспорт по межправительственным соглашениям под запрет не подпадает, сообщил кабмин.
"Временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей, действующий по 31 июля 2026 года, теперь будет распространяться на производителей нефтепродуктов. Постановление об этом подписано. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом введенные ограничения не будут распространяться в том числе на дизельное топливо, вывозимое с территории России в рамках международных межправительственных соглашений", - сказано в сообщении правительства.
В конце января был введен запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей, он действует до 31 июля.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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