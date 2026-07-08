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Экс-жена Потанина обжаловала запрет на разбирательство в иностранных судах - РИА Новости, 08.07.2026
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17:02 08.07.2026 (обновлено: 17:03 08.07.2026)
Экс-жена Потанина обжаловала запрет на разбирательство в иностранных судах

Бывшая жена Потанина обжаловала запрет на разбирательство в иностранных судах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наталия Потанина подала кассационную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы.
  • Ей запретили продолжать судебное разбирательство с Владимиром Потаниным в Высоком суде Лондона и других иностранных судах.
  • Арбитражный суд Московского округа пока оставил жалобу без движения.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Бывшая жена президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, претендующая на его активы, подала кассационную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы, которым ей запретили продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона и других иностранных судах.
Как указано в материалах, имеющихся у РИА Новости, кассационная жалоба Наталии Потаниной поступила в Арбитражный суд Московского округа. Жалоба пока оставлена без движения.
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Обжалуемый Потаниной судебный акт суд первой инстанции вынес в мае, полностью удовлетворив заявление Потанина, сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе суда.
Потанин в феврале обратился в московский суд с заявлением о запрете Потаниной "инициировать и продолжать разбирательства в государственных судах и арбитражах, находящихся за пределами РФ". Непосредственно со стадии предварительных слушаний процесс проходит за закрытыми дверями.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее рассказал РИА Новости, что, по мнению Потанина, разбирательство в английском суде может привести по сути к пересмотру вынесенного еще в 2018 году и вступившего в законную силу окончательного решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества между бывшими супругами.
По словам источника, "кроме того, согласно установленной процедуре, для обоснований претензий Потаниной на имущество и активы бизнесмена лондонский суд может потребовать от ответчика раскрыть чувствительную информацию и сведения для ограниченного доступа, касающиеся деятельности подконтрольных ему предприятий, включая "Норильский никель".
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По мнению собеседника агентства, результатом этого может стать введение новых международных санкций против компании, ее партнеров и контрагентов, что нанесет ущерб десяткам тысяч работников и держателей акций "Норильского никеля" и создаст угрозу безопасности и публичным интересам России.
Судебная тяжба между бывшими супругами идет с 2014 года. В ходе нескольких судебных процессов в России Потанина добилась раздела совместного имущества и, кроме того, получила компенсацию в размере более 2,5 миллиарда рублей. Позже она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах.
По словам источника РИА Новости, в 2019 году Высокий суд Лондона отклонил ее иск к Потанину (уже на 6,3 миллиарда долларов) из-за "недостаточных связей с Великобританией" и охарактеризовал это как "бракоразводный туризм".
Однако после начала СВО и введения санкций против РФ суд в Лондоне пересмотрел свое решение, на этот раз сочтя ее связи с Великобританией достаточными (к тому моменту Потанина уже получила британское гражданство) и указав, что бывшая супруга бизнесмена "разорвала связи с Россией", рассказал собеседник агентства. Английский суд, как стало известно в апреле, приступит к рассмотрению иска Потаниной в ноябре.
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