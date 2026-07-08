Экс-жена Потанина обжаловала запрет на разбирательство в иностранных судах

Краткий пересказ от РИА ИИ Наталия Потанина подала кассационную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы.

Ей запретили продолжать судебное разбирательство с Владимиром Потаниным в Высоком суде Лондона и других иностранных судах.

Арбитражный суд Московского округа пока оставил жалобу без движения.

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Бывшая жена президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, претендующая на его активы, подала кассационную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы, которым ей запретили продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона и других иностранных судах.

Как указано в материалах, имеющихся у РИА Новости, кассационная жалоба Наталии Потаниной поступила в Арбитражный суд Московского округа. Жалоба пока оставлена без движения.

Обжалуемый Потаниной судебный акт суд первой инстанции вынес в мае, полностью удовлетворив заявление Потанина, сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе суда.

Потанин в феврале обратился в московский суд с заявлением о запрете Потаниной "инициировать и продолжать разбирательства в государственных судах и арбитражах, находящихся за пределами РФ". Непосредственно со стадии предварительных слушаний процесс проходит за закрытыми дверями.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее рассказал РИА Новости, что, по мнению Потанина, разбирательство в английском суде может привести по сути к пересмотру вынесенного еще в 2018 году и вступившего в законную силу окончательного решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества между бывшими супругами.

По словам источника, "кроме того, согласно установленной процедуре, для обоснований претензий Потаниной на имущество и активы бизнесмена лондонский суд может потребовать от ответчика раскрыть чувствительную информацию и сведения для ограниченного доступа, касающиеся деятельности подконтрольных ему предприятий, включая "Норильский никель".

По мнению собеседника агентства, результатом этого может стать введение новых международных санкций против компании, ее партнеров и контрагентов, что нанесет ущерб десяткам тысяч работников и держателей акций "Норильского никеля" и создаст угрозу безопасности и публичным интересам России.

Судебная тяжба между бывшими супругами идет с 2014 года. В ходе нескольких судебных процессов в России Потанина добилась раздела совместного имущества и, кроме того, получила компенсацию в размере более 2,5 миллиарда рублей. Позже она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах.

По словам источника РИА Новости, в 2019 году Высокий суд Лондона отклонил ее иск к Потанину (уже на 6,3 миллиарда долларов) из-за "недостаточных связей с Великобританией" и охарактеризовал это как "бракоразводный туризм".