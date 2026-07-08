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Постпред при ОЗХО опроверг утверждения о неготовности России сотрудничать - РИА Новости, 08.07.2026
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19:40 08.07.2026 (обновлено: 21:47 08.07.2026)
Постпред при ОЗХО опроверг утверждения о неготовности России сотрудничать

Постпред Тарабрин назвал неправдой утверждения о неготовности РФ сотрудничать

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкВладимир Тарабрин
Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Владимир Тарабрин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что утверждения о неготовности России сотрудничать в ОЗХО — неправда.
  • РФ дает все разъяснения в срок, отметил дипломат.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Утверждения на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о неготовности России сотрудничать – неправда, РФ дает все разъяснения в срок, заявил в среду российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"Что до утверждений о неготовности России сотрудничать и отказе отвечать на вопросы, то это – неправда. Все разъяснения мы даем в срок и в той же стилистике, в которой оппоненты задают нам вопросы", - сказал на сессии исполсовета ОЗХО в Гааге дипломат, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Тарабрина, практически невозможно вести предметный, профессиональный диалог с делегациями, которые требуют не объяснений, а признания вины, при этом, не утруждая себя предоставлением хоть каких-то фактов и доказательств.
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