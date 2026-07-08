Постпред при ОЗХО опроверг утверждения о неготовности России сотрудничать

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Утверждения на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о неготовности России сотрудничать – неправда, РФ дает все разъяснения в срок, заявил в среду российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

"Что до утверждений о неготовности России сотрудничать и отказе отвечать на вопросы, то это – неправда. Все разъяснения мы даем в срок и в той же стилистике, в которой оппоненты задают нам вопросы", - сказал на сессии исполсовета ОЗХО в Гааге дипломат, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.