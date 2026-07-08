Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что утверждения о неготовности России сотрудничать в ОЗХО — неправда.
- РФ дает все разъяснения в срок, отметил дипломат.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Утверждения на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о неготовности России сотрудничать – неправда, РФ дает все разъяснения в срок, заявил в среду российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"Что до утверждений о неготовности России сотрудничать и отказе отвечать на вопросы, то это – неправда. Все разъяснения мы даем в срок и в той же стилистике, в которой оппоненты задают нам вопросы", - сказал на сессии исполсовета ОЗХО в Гааге дипломат, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Тарабрина, практически невозможно вести предметный, профессиональный диалог с делегациями, которые требуют не объяснений, а признания вины, при этом, не утруждая себя предоставлением хоть каких-то фактов и доказательств.