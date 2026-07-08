"Портовый Альянс" обеспечил перевалку более 297 тысяч тонн карбамида

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Морские терминалы под управлением ГК "Портовый Альянс" по итогам первого полугодия 2026 года обеспечили перевалку 297,3 тысячи тонн карбамида - на 3% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба холдинга.

Основной объем перевалки карбамида традиционно обеспечил южный терминал группы. За первые шесть месяцев 2026 года объем отгрузок составил 262 тысячи тонн, что соответствует показателям прошлых лет. В июне объем перевалки карбамида здесь достиг 53,1 тысячи тонн, что более чем в два раза превышает результат июня прошлого года (26,3 тысячи тонн).

"Динамика обусловлена плановыми графиками заводов-производителей и ритмичным подходом крупнотоннажного флота под нужды экспортеров", - отмечается в сообщении.

Параллельно рост отгрузок карбамида зафиксирован в Мурманском балкерном терминале (МБТ). По итогам первого полугодия объемы перевалки здесь достигли 35,3 тысячи тонн против 25,6 тысячи тонн в 2025 году.

Карбамид является сопутствующей номенклатурой для МБТ (терминал профильно специализируется на калии и аммофосе), однако текущий прирост объемов отражает эффективное задействование свободных мощностей под задачи клиентов, пояснили в холдинге.

"Карбамид — самый маржинальный вид удобрений, пользуется высоким спросом на рынке. Наши клиенты, как правило, работают по долгосрочным производственным планам, поэтому задача портовиков заключается в обеспечении непрерывной инфраструктурной поддержки экспортного процесса. Сегодня "Портовый Альянс" максимально использует мощности в южном направлении и начал задействовать свободные перевалочные возможности специализированного терминала в Мурманске", — приводится в сообщении комментарий директора по эксплуатационной работе портов ГК "Портовый Альянс" Сергея Галкина.