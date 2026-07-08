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"Портовый Альянс" обеспечил перевалку более 297 тысяч тонн карбамида - РИА Новости, 08.07.2026
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11:54 08.07.2026 (обновлено: 12:53 08.07.2026)
"Портовый Альянс" обеспечил перевалку более 297 тысяч тонн карбамида

Объемы перевалки карбамида в терминалах "Портового Альянса" выросли на 3%

© Фото предоставлено "Портовым Альянсом"Портовая техника
Портовая техника - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото предоставлено "Портовым Альянсом"
Портовая техника
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Морские терминалы под управлением ГК "Портовый Альянс" по итогам первого полугодия 2026 года обеспечили перевалку 297,3 тысячи тонн карбамида - на 3% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба холдинга.
Основной объем перевалки карбамида традиционно обеспечил южный терминал группы. За первые шесть месяцев 2026 года объем отгрузок составил 262 тысячи тонн, что соответствует показателям прошлых лет. В июне объем перевалки карбамида здесь достиг 53,1 тысячи тонн, что более чем в два раза превышает результат июня прошлого года (26,3 тысячи тонн).
"Динамика обусловлена плановыми графиками заводов-производителей и ритмичным подходом крупнотоннажного флота под нужды экспортеров", - отмечается в сообщении.
Параллельно рост отгрузок карбамида зафиксирован в Мурманском балкерном терминале (МБТ). По итогам первого полугодия объемы перевалки здесь достигли 35,3 тысячи тонн против 25,6 тысячи тонн в 2025 году.
Карбамид является сопутствующей номенклатурой для МБТ (терминал профильно специализируется на калии и аммофосе), однако текущий прирост объемов отражает эффективное задействование свободных мощностей под задачи клиентов, пояснили в холдинге.
"Карбамид — самый маржинальный вид удобрений, пользуется высоким спросом на рынке. Наши клиенты, как правило, работают по долгосрочным производственным планам, поэтому задача портовиков заключается в обеспечении непрерывной инфраструктурной поддержки экспортного процесса. Сегодня "Портовый Альянс" максимально использует мощности в южном направлении и начал задействовать свободные перевалочные возможности специализированного терминала в Мурманске", — приводится в сообщении комментарий директора по эксплуатационной работе портов ГК "Портовый Альянс" Сергея Галкина.
Группа компаний "Портовый Альянс" управляет морскими портами и терминалами в трех ключевых бассейнах страны: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов холдинга составляет более 80 миллионов тонн грузов в год.
 
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