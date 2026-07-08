Польша не видит возможности вести переговоры по вопросу УПА*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит возможности вести переговоры на тему отношения к украинским нацистским преступникам.
- Навроцкий подтвердил свою позицию Владимиру Зеленскому лично.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Польша не видит возможности вести переговоры на тему отношения к украинским нацистским преступникам, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий по итогам саммита НАТО.
Он рассказал, что подтвердил свою позицию Владимиру Зеленскому лично.
"Хорошо, что мы встретились. Я подтвердил нашу позицию по вопросу УПА*", - сказал польский президент.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация