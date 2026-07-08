На политолога Становую* завели дело за работу в нежелательной организации

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели на политолога Татьяну Становую* (признана иноагентом в РФ) за участие в деятельности организации, которая является нежелательной в России, сообщили в столичной прокуратуре.

Правоохранителями в ходе проверки установлено, что Становая*, будучи дважды привлеченной к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации "Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии"**, которая признана нежелательной на территории России, находясь за пределами РФ, продолжает участвовать в деятельности этой организации в качестве научного сотрудника структурного подразделения.