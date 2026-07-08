На политолога Становую* завели дело за работу в нежелательной организации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На политолога Татьяну Становую* завели уголовное дело за участие в деятельности нежелательной в России организации.
- Становая*, будучи дважды привлеченной к административной ответственности, продолжает участвовать в деятельности иностранной организации "Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии"**.
- Расследование находится на контроле в прокуратуре.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели на политолога Татьяну Становую* (признана иноагентом в РФ) за участие в деятельности организации, которая является нежелательной в России, сообщили в столичной прокуратуре.
"По материалам проверки в отношении Становой* возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Правоохранителями в ходе проверки установлено, что Становая*, будучи дважды привлеченной к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации "Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии"**, которая признана нежелательной на территории России, находясь за пределами РФ, продолжает участвовать в деятельности этой организации в качестве научного сотрудника структурного подразделения.
"Расследование на контроле в прокуратуре", - добавляется в сообщении.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация внесена в перечень нежелательных в России.