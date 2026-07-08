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Слова Трампа о Гренландии разбили ожидания союзников США по НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2026
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12:30 08.07.2026 (обновлено: 12:45 08.07.2026)
Слова Трампа о Гренландии разбили ожидания союзников США по НАТО, пишут СМИ

Politico: слова Трампа о Гренландии разбили ожидания союзников США по НАТО

© REUTERS / Yves HermanПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре. 8 июля 2026
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре. 8 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ожидания союзников США по НАТО в отношении саммита были разрушены словами президента Дональда Трампа о Гренландии.
  • Трамп заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США.
  • Представители стран-союзников были удивлены претензиям Трампа к НАТО, так как ранее помощники американского президента утверждали, что США настроены на конструктивный диалог.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ожидания союзников США по НАТО в отношении саммита Североатлантического альянса были разрушены словами президента США Дональда Трампа о Гренландии, пишет издание Politico.
Во вторник американский лидер после долгого перерыва вновь вернулся к теме принадлежности острова, заявив, что он должен находиться под контролем Штатов.
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"Союзники США по НАТО надеялись, что президент Дональд Трамп прибудет в столицу Турции в настроении заключать сделки. Вместо этого он начал колебаться, оставив союзников снова гадать относительно его приверженности их обороне", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Politico, Трамп начал повторять свои претензии к Североатлантическому альянсу уже в первые часы после прибытия в Анкару. По информации издания, представители стран-союзников были особенно удивлены этому, потому что в преддверии саммита помощники американского президента утверждали, что США настроены на конструктивный диалог.
"Утро... омрачено жалобами о Гренландии", - заявил в комментарии изданию неназванный дипломат Североатлантического альянса.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. По данным западных СМИ, основное внимание будет уделено укреплению оборонного потенциала НАТО и увеличению военных расходов его членов.
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В миреСШАГренландияАнкара (провинция)Дональд ТрампPoliticoНАТО
 
 
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