Слова Трампа о Гренландии разбили ожидания союзников США по НАТО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Ожидания союзников США по НАТО в отношении саммита были разрушены словами президента Дональда Трампа о Гренландии.

Трамп заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США.

Представители стран-союзников были удивлены претензиям Трампа к НАТО, так как ранее помощники американского президента утверждали, что США настроены на конструктивный диалог.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ожидания союзников США по НАТО в отношении саммита Североатлантического альянса были разрушены словами президента США Дональда Трампа о Гренландии, пишет издание Politico.

Во вторник американский лидер после долгого перерыва вновь вернулся к теме принадлежности острова, заявив, что он должен находиться под контролем Штатов.

"Союзники США по НАТО надеялись, что президент Дональд Трамп прибудет в столицу Турции в настроении заключать сделки. Вместо этого он начал колебаться, оставив союзников снова гадать относительно его приверженности их обороне", - говорится в публикации издания.

Как отмечает Politico, Трамп начал повторять свои претензии к Североатлантическому альянсу уже в первые часы после прибытия в Анкару. По информации издания, представители стран-союзников были особенно удивлены этому, потому что в преддверии саммита помощники американского президента утверждали, что США настроены на конструктивный диалог.

"Утро... омрачено жалобами о Гренландии", - заявил в комментарии изданию неназванный дипломат Североатлантического альянса.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.