Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска требуют включить осуждение в адрес Владимира Зеленского в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС.

Поправка появилась после того, как Зеленский переименовал элитное воинское подразделение в честь «героев УПА».

Если текст будет принят, это будет означать, что Европарламент официально критикует Зеленского за «ненужную и беспричинную эскалацию» и «пренебрежение польской чувствительностью».

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска требуют включить осуждение в адрес Владимира Зеленского в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС на фоне героизации Киевом нацистских преступников, пишет газета Politico.

Как отмечает газета, ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в среду при поддержке ведущей в Европарламенте Европейской народной партии " (ЕНП), которую возглавляет немецкий политик Манфред Вебер. В нее входят представители партии Туска "Гражданская платформа".

"Правоцентристские депутаты Европарламента от партии Туска настаивают на включении осуждения Зеленского в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС... Поправка появилась после того, как Зеленский переименовал элитное воинское подразделение в честь "героев УПА*" (запрещенная в РФ организация - ред.)", - пишет издание.

Как отмечает Politico, если текст будет принят, это будет означать, что Европарламент официально критикует "ненужную и беспричинную эскалацию" со стороны Зеленского и "сожалеет о пренебрежении польской чувствительностью (в этом вопросе) и скорбью", особенно в свете оказываемой Варшавой поддержки Киеву.

"Это решение подрывает добрососедские отношения… и не соответствует европейским ценностям", - приводит издание выдержку из документа.

Польский депутат Европарламента Анджей Халицкий заявил изданию, что такой шаг является "нашим европейским предупреждением" Киеву.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации).

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.