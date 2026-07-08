Рейтинг@Mail.ru
СМИ: польские депутаты требуют осудить Зеленского в докладе о членстве в ЕС - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 08.07.2026 (обновлено: 08:59 08.07.2026)
СМИ: польские депутаты требуют осудить Зеленского в докладе о членстве в ЕС

Politico: польские депутаты требуют осудить Зеленского в докладе о членстве в ЕС

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска требуют включить осуждение в адрес Владимира Зеленского в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС.
  • Поправка появилась после того, как Зеленский переименовал элитное воинское подразделение в честь «героев УПА».
  • Если текст будет принят, это будет означать, что Европарламент официально критикует Зеленского за «ненужную и беспричинную эскалацию» и «пренебрежение польской чувствительностью».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска требуют включить осуждение в адрес Владимира Зеленского в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС на фоне героизации Киевом нацистских преступников, пишет газета Politico.
Как отмечает газета, ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в среду при поддержке ведущей в Европарламенте "Европейской народной партии" (ЕНП), которую возглавляет немецкий политик Манфред Вебер. В нее входят представители партии Туска "Гражданская платформа".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
"Больше не получите". Зеленский подталкивает союзника к новому конфликту
Вчера, 08:00
"Правоцентристские депутаты Европарламента от партии Туска настаивают на включении осуждения Зеленского в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС... Поправка появилась после того, как Зеленский переименовал элитное воинское подразделение в честь "героев УПА*" (запрещенная в РФ организация - ред.)", - пишет издание.
Как отмечает Politico, если текст будет принят, это будет означать, что Европарламент официально критикует "ненужную и беспричинную эскалацию" со стороны Зеленского и "сожалеет о пренебрежении польской чувствительностью (в этом вопросе) и скорбью", особенно в свете оказываемой Варшавой поддержки Киеву.
"Это решение подрывает добрососедские отношения… и не соответствует европейским ценностям", - приводит издание выдержку из документа.
Польский депутат Европарламента Анджей Халицкий заявил изданию, что такой шаг является "нашим европейским предупреждением" Киеву.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации).
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Захарова сравнила Зеленского с мячиком для пинг-понга на саммите НАТО
Вчера, 08:31
 
В миреКиевВаршаваПольшаВладимир ЗеленскийДональд ТускМанфред ВеберPoliticoЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала