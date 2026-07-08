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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 08.07.2026
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09:13 08.07.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидаются дожди и до 22 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среду в Москве и области ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди.
  • Температура воздуха составит +19–+22 градуса, что на 3–4 градуса ниже климатической нормы.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Температура до плюс 22 градусов и дожди ожидаются в среду в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди с общим количеством осадков до 4-6 миллиметров, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метра в секунду", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что максимальная температура воздуха составит плюс 19 - плюс 22 градуса, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.
"Показания барометров стабильные и составят 740 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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