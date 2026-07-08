Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В среду в Москве и области ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди.
- Температура воздуха составит +19–+22 градуса, что на 3–4 градуса ниже климатической нормы.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Температура до плюс 22 градусов и дожди ожидаются в среду в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди с общим количеством осадков до 4-6 миллиметров, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метра в секунду", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что максимальная температура воздуха составит плюс 19 - плюс 22 градуса, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.
"Показания барометров стабильные и составят 740 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.