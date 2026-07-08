Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

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"В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди с общим количеством осадков до 4-6 миллиметров, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метра в секунду", - рассказал Тишковец.