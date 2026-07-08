На Москву обрушатся аномальные ливни из-за редкого суперциклона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эффект Фудзивары породит суперциклон над Центральной Россией.
- На Москву в выходные обрушатся аномальные ливни — до 80 процентов месячной нормы осадков.
- Эффект Фудзивары происходит в процессе слияния двух циклонов: "Бернадетт" из акватории Балтийского моря и термического циклона над севером Каспия.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Эффект Фудзивары породит суперциклон над Центральной Россией, на Москву в выходные обрушатся аномальные ливни — до 80 процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В предстоящие выходные эффект Фудзивары, который породит суперциклон, — на столицу обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80 процентов месячной нормы", — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что эффект Фудзивары происходит в процессе слияния двух циклонов в один суперциклон.
"Первый циклон по имени "Бернадетт", зародившийся на волне атмосферного фронта, уже сейчас отчетливо прослеживается на спутниковом снимке облачности в южной акватории Балтийского моря, а второй его барический "собрат" — термический циклон — фиксируется над севером Каспия, что для летнего сезона очень редкое событие: один раз в десять лет", — пояснил он.
Тишковец добавил, что циклон-"каспиец" с легкостью поглотит посланца из Северной Атлантики.
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