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Более 90 иностранцев выдворят из России после рейдов в Подмосковье - РИА Новости, 08.07.2026
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09:42 08.07.2026
Более 90 иностранцев выдворят из России после рейдов в Подмосковье

Более 90 иностранцев выдворят из РФ после рейдов в Сергиево-Посадском округе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сергиево-Посадском городском округе в рамках операции «Нелегал-2026» более 90 иностранцев привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
  • На мигрантов наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.
  • В отношении 8 должностных лиц и работодателей собраны материалы по факту незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности, а также возбуждены уголовные дела в отношении лиц, организовавших незаконное пребывание мигрантов и фиктивную постановку на миграционный учет.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 90 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства после рейдов в Сергиево-Посадском городском округе, на всех нарушителей наложен штраф с последующим выдворением из России, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
Полицейские в Сергиево-Посадском городском округе в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2026" проверили места жительства иностранцев, строительные площадки и промышленные предприятия.
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"Всего за период операции к административной ответственности привлечены 92 мигранта из стран Центральной и Южной Азии... На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда", – сказала Петрова.
Она уточнила, что на иностранцев составлено 77 протоколов за нарушение сроков постановки на миграционный учет и превышение разрешенного срока пребывания в стране, 9 протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности, 6 - за предоставление ложных сведений при миграционном учете.
"Кроме того, полицейские собрали административные материалы в отношении 8 должностных лиц и работодателей по факту незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности", - отметила она.
Петрова добавила, что сотрудники полиции задержали уроженца ближнего зарубежья, который организовал незаконное пребывание на территории России четырех мигрантов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Также к уголовной ответственности по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на миграционный учёт) и статье 327 УК РФ (использование поддельных документов) привлечены три местные жительницы.
Всем фигурантам уголовных дел избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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