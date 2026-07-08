В Подмосковье спасли мужчину, проглотившего лезвия для бритвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина проглотил несколько лезвий для бритвенного станка и был доставлен в Наро-Фоминскую больницу.

Врачи успешно провели эндоскопическое извлечение острых предметов без осложнений.

Пациент чувствует себя хорошо и скоро будет выписан из больницы.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Врачи Наро-Фоминской больницы спасли мужчину, который проглотил несколько лезвий для бритвенного станка, сейчас пациент чувствует себя хорошо, вскоре его выпишут из больницы, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, в Наро-Фоминскую больницу поступил мужчина, проглотивший несколько лезвий для бритвенного станка. Обстоятельства, при которых это произошло, пациент не уточнял.

« "Под внутривенной седацией специалисты в течение часа выполняли эндоскопическое извлечение острых предметов... Благодаря слаженной работе, лезвия удалось извлечь без осложнений", – цитирует министерство исполняющего обязанности заведующего отделением эндоскопии Наро-Фоминской больницы, врача-эндоскописта Ильи Дымова.

Он обратил внимание, что главная сложность подобных вмешательств – высокий риск повреждения пищевода и желудка, и любое неосторожное движение может привести к серьезной травме внутренних органов.