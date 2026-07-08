В Подмосковье спасли мужчину, проглотившего лезвия для бритвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина проглотил несколько лезвий для бритвенного станка и был доставлен в Наро-Фоминскую больницу.
- Врачи успешно провели эндоскопическое извлечение острых предметов без осложнений.
- Пациент чувствует себя хорошо и скоро будет выписан из больницы.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Врачи Наро-Фоминской больницы спасли мужчину, который проглотил несколько лезвий для бритвенного станка, сейчас пациент чувствует себя хорошо, вскоре его выпишут из больницы, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, в Наро-Фоминскую больницу поступил мужчина, проглотивший несколько лезвий для бритвенного станка. Обстоятельства, при которых это произошло, пациент не уточнял.
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"Под внутривенной седацией специалисты в течение часа выполняли эндоскопическое извлечение острых предметов... Благодаря слаженной работе, лезвия удалось извлечь без осложнений", – цитирует министерство исполняющего обязанности заведующего отделением эндоскопии Наро-Фоминской больницы, врача-эндоскописта Ильи Дымова.
Он обратил внимание, что главная сложность подобных вмешательств – высокий риск повреждения пищевода и желудка, и любое неосторожное движение может привести к серьезной травме внутренних органов.
В пресс-службе минздрава уточнили, что сейчас пациент чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться в хирургическом отделении под наблюдением врачей. В ближайшее время он будет выписан из больницы.
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