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ЛДПР предложила поддерживать молодые семьи даже после утраты статуса - РИА Новости, 08.07.2026
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05:11 08.07.2026
ЛДПР предложила поддерживать молодые семьи даже после утраты статуса

Слуцкий предложил гарантировать сохранение за молодой семьей всех мер поддержки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил гарантировать сохранение за молодой семьей всех мер поддержки, право на которые возникло в период действия статуса «молодая семья», даже если получение произошло после утраты этого статуса.
  • Из-за ограничения в 35 лет молодая семья может не получить поддержку, так как ее предоставление занимает много времени.
  • Слуцкий отметил, что очередь на получение мер поддержки продвигается предельно медленно, и часто подобное ожидание затягивается до момента, пока возраст одного из супругов не превысит установленный порог.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил гарантировать сохранение за молодой семьей всех мер поддержки, право на которые возникло в период действия статуса "молодая семья", даже если получение произошло после утраты этого статуса.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
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"ЛДПР полагает необходимым нормативное закрепление гарантии сохранения за молодой семьей права на получение мер государственной поддержки в случае, если такое право возникло в период действия статуса "молодая семья", независимо от последующей утраты данного статуса в связи с длительность очередности, административными задержками и иными обстоятельствами, не зависящими от заявителей и наличие которых не позволило молодой семье своевременно получить полагающиеся меры поддержки", - говорится в письме.
Как отмечается в письме, из-за ограничения в 35 лет молодая семья может не получить поддержку, так как ее предоставление занимает много времени.
"Вообразите - молодая семья в 30 лет встает в очередь на соответствующую выплату или жилье. Проходят годы, очередь еле двигается, супругам исполняется 36 лет и их выкидывают из программы", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Он отметил, что очередь на получение мер поддержки продвигается предельно медленно, и часто подобное ожидание затягивается до момента, пока возраст одного из супругов не превысит установленный порог.
"ЛДПР требует сохранять за молодыми семьями право на получение государственной поддержки, возникшее в период действия статуса "молодая семья", даже если такой статус уже утрачен из-за превышения возраста", - добавил политик.
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