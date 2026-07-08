ЛДПР предложила поддерживать молодые семьи даже после утраты статуса

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил гарантировать сохранение за молодой семьей всех мер поддержки, право на которые возникло в период действия статуса «молодая семья», даже если получение произошло после утраты этого статуса.

Из-за ограничения в 35 лет молодая семья может не получить поддержку, так как ее предоставление занимает много времени.

Слуцкий отметил, что очередь на получение мер поддержки продвигается предельно медленно, и часто подобное ожидание затягивается до момента, пока возраст одного из супругов не превысит установленный порог.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил гарантировать сохранение за молодой семьей всех мер поддержки, право на которые возникло в период действия статуса "молодая семья", даже если получение произошло после утраты этого статуса.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.

"ЛДПР полагает необходимым нормативное закрепление гарантии сохранения за молодой семьей права на получение мер государственной поддержки в случае, если такое право возникло в период действия статуса "молодая семья", независимо от последующей утраты данного статуса в связи с длительность очередности, административными задержками и иными обстоятельствами, не зависящими от заявителей и наличие которых не позволило молодой семье своевременно получить полагающиеся меры поддержки", - говорится в письме.

Как отмечается в письме, из-за ограничения в 35 лет молодая семья может не получить поддержку, так как ее предоставление занимает много времени.

"Вообразите - молодая семья в 30 лет встает в очередь на соответствующую выплату или жилье. Проходят годы, очередь еле двигается, супругам исполняется 36 лет и их выкидывают из программы", - сказал Слуцкий РИА Новости.

Он отметил, что очередь на получение мер поддержки продвигается предельно медленно, и часто подобное ожидание затягивается до момента, пока возраст одного из супругов не превысит установленный порог.