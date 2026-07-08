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Пленный рассказал, как украинцы работают в Польше - РИА Новости, 08.07.2026
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07:09 08.07.2026
Пленный рассказал, как украинцы работают в Польше

РИА Новости: украинцы в Польше вынуждены работать больше поляков

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинцы в Польше вынуждены работать больше поляков, но получают за свою работу меньше.
  • По словам Ильи Лурина, польского работника на заводе часто устраивало состояние коллеги, который приходил на работу нетрезвым, в то время как к украинцам предъявлялись более строгие требования.
  • Лурин считает, что при таком же графике работы на родине он зарабатывал бы больше и жил бы лучше.
КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Украинцы в Польше вынуждены работать больше поляков, но платят им меньше, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военнослужащий Илья Лурин.
В 2021 году Лурин работал грузчиком на заводе по производству подушек в Польше.
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"Обидно само отношение. Поляк не может больше 8 часов работать, а украинец в среднем не может меньше 12. У поляка на тот момент минималка была 17 злотых, а у украинца - 14", - сообщил Лурин.
По его словам, на заводе был польский работник, который часто был нетрезвым.
"Был у нас на заводе паренек, поляк Пшемек, он на заводе ходил очень часто не в трезвом состоянии, всех все устраивало. А у украинца — по факту ты в туалет даже не можешь лишний раз выбежать по-нормальному", - добавил пленный.
Сравнив условия в Польше и родном Мариуполе, Лурин пришел к выводу, что на родине при таком же графике он зарабатывал бы больше и жил бы нормально.
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"Я работаю в среднем 12-16 часов. И на тот момент у меня выходило, я так посчитал, две с лишним тысячи злотых в месяц. Я на это посмотрел, думаю, в Мариуполе, если я буду столько работать, я буду и получать больше, и жить по-нормальному", - резюмировал пленный.
Лурин родом из Мариуполя, где работал слесарем-ремонтником на "Азовстали". После начала СВО переехал с семьей во Львов, где устроился на японский завод Fujikura и получил бронь. Его родственники эмигрировали в Канаду. Лурин планировал стать миссионером-пятидесятником, но был мобилизован, как только ему исполнилось 25 лет. Служил во 2-й отдельной Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины. Был взят в плен ВС РФ в районе Дмитрова (Мирнограда) ДНР.
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