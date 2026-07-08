Краткий пересказ от РИА ИИ Украинцы в Польше вынуждены работать больше поляков, но получают за свою работу меньше.

По словам Ильи Лурина, польского работника на заводе часто устраивало состояние коллеги, который приходил на работу нетрезвым, в то время как к украинцам предъявлялись более строгие требования.

Лурин считает, что при таком же графике работы на родине он зарабатывал бы больше и жил бы лучше.

КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Украинцы в Польше вынуждены работать больше поляков, но платят им меньше, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военнослужащий Илья Лурин.

В 2021 году Лурин работал грузчиком на заводе по производству подушек в Польше

"Обидно само отношение. Поляк не может больше 8 часов работать, а украинец в среднем не может меньше 12. У поляка на тот момент минималка была 17 злотых, а у украинца - 14", - сообщил Лурин.

По его словам, на заводе был польский работник, который часто был нетрезвым.

"Был у нас на заводе паренек, поляк Пшемек, он на заводе ходил очень часто не в трезвом состоянии, всех все устраивало. А у украинца — по факту ты в туалет даже не можешь лишний раз выбежать по-нормальному", - добавил пленный.

Сравнив условия в Польше и родном Мариуполе , Лурин пришел к выводу, что на родине при таком же графике он зарабатывал бы больше и жил бы нормально.

"Я работаю в среднем 12-16 часов. И на тот момент у меня выходило, я так посчитал, две с лишним тысячи злотых в месяц. Я на это посмотрел, думаю, в Мариуполе, если я буду столько работать, я буду и получать больше, и жить по-нормальному", - резюмировал пленный.