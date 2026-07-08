Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" в Винницкой области пытали российских военнослужащих, попавших к ним в плен, рассказал возвращенный с Украины житель курского приграничья.

В тюрьме города Винницы гражданских удерживали наравне с военнопленными.

КУРСК, 8 июл – РИА Новости. Боевики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" в Винницкой области пытали российских военнослужащих, которые попадали к ним в плен, при этом в списке пленных те могли и не значиться, рассказал РИА Новости возвращенный с Украины мирный житель курского приграничья Роман Ванин.

Ванин все это время находился в одной из тюрем города Винницы , там, рассказал он, гражданских удерживали наравне с военнопленными.

"У нас там (В тюрьме в Виннице. — Прим. ред.) был Владимир (Военнопленный – Прим. ред.), (До этого. — Прим. ред.) он сидел десять месяцев на "Скале" (В плену — Прим. ред.)... Подразделение, которое именно напрямую общается с Зеленским, то есть оно только его приказам подчиняется. Вот ему там пальцы наживую резали... "Скала" — это неучтенка, тебя могут там пристрелить, и никто не узнает, то есть ты нигде не числишься. Есть такие места", – сказал Ванин.

Губернатор Курской области 28 июня сообщил о возвращении из украинского плена в рамках обмена пяти мирных жителей курского приграничья.