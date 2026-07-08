Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" в Винницкой области пытали российских военнослужащих, попавших к ним в плен, рассказал возвращенный с Украины житель курского приграничья.
- В тюрьме города Винницы гражданских удерживали наравне с военнопленными.
КУРСК, 8 июл – РИА Новости. Боевики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" в Винницкой области пытали российских военнослужащих, которые попадали к ним в плен, при этом в списке пленных те могли и не значиться, рассказал РИА Новости возвращенный с Украины мирный житель курского приграничья Роман Ванин.
Ванин все это время находился в одной из тюрем города Винницы, там, рассказал он, гражданских удерживали наравне с военнопленными.
"У нас там (В тюрьме в Виннице. — Прим. ред.) был Владимир (Военнопленный – Прим. ред.), (До этого. — Прим. ред.) он сидел десять месяцев на "Скале" (В плену — Прим. ред.)... Подразделение, которое именно напрямую общается с Зеленским, то есть оно только его приказам подчиняется. Вот ему там пальцы наживую резали... "Скала" — это неучтенка, тебя могут там пристрелить, и никто не узнает, то есть ты нигде не числишься. Есть такие места", – сказал Ванин.
Губернатор Курской области 28 июня сообщил о возвращении из украинского плена в рамках обмена пяти мирных жителей курского приграничья.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том же году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В российских силовых структурах отметили, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".
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