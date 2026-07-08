Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинских военнослужащих с высшим образованием отправляли на подготовку в Польшу, где их обучали финские инструкторы.
- После возвращения с подготовки на Украину прошедшим курс выдали удостоверения младшего лейтенанта, а затем направили в воинские части.
- Александр Головко, прошедший курс подготовки и рассказавший об этом, получил ранение и попал в плен к российским войскам.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинских военнослужащих с высшим образованием, отправленных на подготовку в Польшу, обучали финские инструкторы, рассказал пленный военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Головко, прошедший такой курс.
"У кого был заграничный паспорт, нас отправили учиться на территорию Польши на два месяца ... Поляки предоставляли жилье и еду, а обучали нас финны. Финские инструктора, они представились, и у них флажок был финский", - сказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По словам Головко, сотрудники украинского военкомата насильно мобилизовали его, после чего отправили на базовую подготовку в Винницкой области. Далее его и еще около 60 человек с высшим образованием перевели на Яворовский полигон в Львовской области, а затем отправили в Польшу.
По возвращении на Украину прошедшим курс подготовки за границей выдали удостоверения младшего лейтенанта. Головко направили в 28-ю отдельную механизированную бригаду. Представители бригады сообщили ему, что "от министерства уже поданы списки и никуда по-другому идти служить нельзя", и отправили под Константиновку в ДНР.
Там его поселили в дачном поселке на окраине города. В частном секторе Головко пробыл две недели, после чего его отправили на позицию работать с системой радиоэлектронного подавления беспилотников. Как рассказал пленный, ему пришлось заниматься этим 25 дней без перерыва под обещания ротации со стороны командования.
Перед началом операции по освобождению Константиновки Головко получил ранение, подорвавшись на растяжке. Украинец делал себе перевязку и потерял сознание, а когда очнулся, вокруг были российские бойцы, которые взяли его в плен.