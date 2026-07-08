Краткий пересказ от РИА ИИ Украинских военнослужащих с высшим образованием отправляли на подготовку в Польшу, где их обучали финские инструкторы.

После возвращения с подготовки на Украину прошедшим курс выдали удостоверения младшего лейтенанта, а затем направили в воинские части.

Александр Головко, прошедший курс подготовки и рассказавший об этом, получил ранение и попал в плен к российским войскам.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинских военнослужащих с высшим образованием, отправленных на подготовку в Польшу, обучали финские инструкторы, рассказал пленный военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Головко, прошедший такой курс.

"У кого был заграничный паспорт, нас отправили учиться на территорию Польши на два месяца ... Поляки предоставляли жилье и еду, а обучали нас финны. Финские инструктора, они представились, и у них флажок был финский", - сказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

По словам Головко, сотрудники украинского военкомата насильно мобилизовали его, после чего отправили на базовую подготовку в Винницкой области. Далее его и еще около 60 человек с высшим образованием перевели на Яворовский полигон в Львовской области, а затем отправили в Польшу.

По возвращении на Украину прошедшим курс подготовки за границей выдали удостоверения младшего лейтенанта. Головко направили в 28-ю отдельную механизированную бригаду. Представители бригады сообщили ему, что "от министерства уже поданы списки и никуда по-другому идти служить нельзя", и отправили под Константиновку в ДНР.

Там его поселили в дачном поселке на окраине города. В частном секторе Головко пробыл две недели, после чего его отправили на позицию работать с системой радиоэлектронного подавления беспилотников. Как рассказал пленный, ему пришлось заниматься этим 25 дней без перерыва под обещания ротации со стороны командования.