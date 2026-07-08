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Роспотребнадзор рассказал, как организовать безопасный семейный пикник - РИА Новости, 08.07.2026
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01:20 08.07.2026
Роспотребнадзор рассказал, как организовать безопасный семейный пикник

Роспотребнадзор посоветовал россиянам покупать еду в стационарных точках

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПикник
Пикник - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор рекомендует покупать продукты для пикника в стационарных точках торговли, где соблюдаются санитарные требования.
  • Ведомство советует упаковывать еду в пищевую пленку или контейнеры и перевозить ее в сумках-холодильниках, разделяя сырые и готовые продукты.
  • На пикнике важно соблюдать правила личной гигиены и следить за безопасностью детей у воды.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянам для организации безопасного семейного пикника рекомендуется покупать продукты в стационарных точках торговли, где соблюдаются санитарные требования, еду с собой лучше упаковывать в пищевую пленку или контейнеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В России ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности.
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"Собираясь на пикник с семьей, покупайте продукты в стационарных точках, где соблюдаются санитарные нормы. Не приобретайте мясо и другие товары в местах стихийной торговли или без сопроводительных документов. Овощи и фрукты мойте проточной водой заранее дома, берите их целыми, а для нарезки на природе используйте отдельную чистую доску и нож", - порекомендовали в ведомстве.
Перевозить еду лучше всего в сумках-холодильниках, разделив сырые и готовые продукты. Также следует защищать пищу от насекомых, грызунов и других животных, упаковывая ее в плотные пластиковые контейнеры или пищевую пленку.
"Отдыхая на природе, не забывайте о правилах личной гигиены: перед едой мойте руки с мылом. Если такой возможности нет, возьмите с собой антисептик или антибактериальные салфетки", - добавили в Роспотребнадзоре.
Если пикник планируется у воды, необходимо следить за тем, чтобы дети не глотали воду из водоема. Для защиты от комаров и клещей можно использовать репелленты и надеть закрытую одежду, напомнили в ведомстве.
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