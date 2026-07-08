Роспотребнадзор рассказал, как организовать безопасный семейный пикник

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор рекомендует покупать продукты для пикника в стационарных точках торговли, где соблюдаются санитарные требования.

Ведомство советует упаковывать еду в пищевую пленку или контейнеры и перевозить ее в сумках-холодильниках, разделяя сырые и готовые продукты.

На пикнике важно соблюдать правила личной гигиены и следить за безопасностью детей у воды.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянам для организации безопасного семейного пикника рекомендуется покупать продукты в стационарных точках торговли, где соблюдаются санитарные требования, еду с собой лучше упаковывать в пищевую пленку или контейнеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

России ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности.

"Собираясь на пикник с семьей, покупайте продукты в стационарных точках, где соблюдаются санитарные нормы. Не приобретайте мясо и другие товары в местах стихийной торговли или без сопроводительных документов. Овощи и фрукты мойте проточной водой заранее дома, берите их целыми, а для нарезки на природе используйте отдельную чистую доску и нож", - порекомендовали в ведомстве.

Перевозить еду лучше всего в сумках-холодильниках, разделив сырые и готовые продукты. Также следует защищать пищу от насекомых, грызунов и других животных, упаковывая ее в плотные пластиковые контейнеры или пищевую пленку.

"Отдыхая на природе, не забывайте о правилах личной гигиены: перед едой мойте руки с мылом. Если такой возможности нет, возьмите с собой антисептик или антибактериальные салфетки", - добавили в Роспотребнадзоре