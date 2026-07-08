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Песков назвал волатильность на фондовом рынке России нормальным явлением - РИА Новости, 08.07.2026
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13:10 08.07.2026 (обновлено: 14:04 08.07.2026)
Песков назвал волатильность на фондовом рынке России нормальным явлением

Дмитрий Песков назвал волатильность на фондовом рынке России нормальным явлением

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал волатильность на фондовом рынке России нормальным явлением.
  • Он добавил, что правительство занимается этим вопросом.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нормальным явлением волатильность на фондовом рынке России и отметил, что правительство РФ занимается этим вопросом.
"Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о ситуации, связанной с турбулентностью на фондовом рынке.
Индекс Мосбиржи в последние две недели демонстрирует широкие колебания – до 10% за несколько дней в обе стороны - в попытках найти равновесие около уровня 2200 пунктов. К 13.59 мск индекс Мосбиржи повышался на 0,04% относительно предыдущего закрытия - до 2 191,2 пункта.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина в начале июля говорила, что фондовый рынок РФ переживает сложности, но Банк России не видит проблем, требующих экстренного вмешательства для снижения волатильности.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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РоссияДмитрий ПесковЭкономикаЭльвира НабиуллинаМосковская биржа
 
 
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