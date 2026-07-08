Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал волатильность на фондовом рынке России нормальным явлением.
- Он добавил, что правительство занимается этим вопросом.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нормальным явлением волатильность на фондовом рынке России и отметил, что правительство РФ занимается этим вопросом.
"Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о ситуации, связанной с турбулентностью на фондовом рынке.
Индекс Мосбиржи в последние две недели демонстрирует широкие колебания – до 10% за несколько дней в обе стороны - в попытках найти равновесие около уровня 2200 пунктов. К 13.59 мск индекс Мосбиржи повышался на 0,04% относительно предыдущего закрытия - до 2 191,2 пункта.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина в начале июля говорила, что фондовый рынок РФ переживает сложности, но Банк России не видит проблем, требующих экстренного вмешательства для снижения волатильности.