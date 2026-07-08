Песков назвал волатильность на фондовом рынке России нормальным явлением

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нормальным явлением волатильность на фондовом рынке России и отметил, что правительство РФ занимается этим вопросом.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина в начале июля говорила, что фондовый рынок РФ переживает сложности, но Банк России не видит проблем, требующих экстренного вмешательства для снижения волатильности.