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Песков прокомментировал решение МОК по ОКР - РИА Новости, 08.07.2026
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13:06 08.07.2026
Песков прокомментировал решение МОК по ОКР

Песков: Россия продолжит возвращать спортсменов на международную арену

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Россия продолжит работу по линии спортивных ведомств для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия продолжит работу по линии спортивных ведомств для возвращения российских спортсменов на международные соревнования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Работа будет продолжаться по линии наших спортивных ведомств, они ее ведут постоянно, последовательно. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, комментируя решение МОК.
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СпортРоссияДмитрий ПесковМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
 
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