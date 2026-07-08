В Кремле отреагировали на решение МОК о временном восстановлении ОКР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение МОК положительной новостью.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал положительной новостью решение МОК о временном восстановлении членства олимпийского комитета РФ.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Это положительная новость", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявление МОК.