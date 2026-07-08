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В Кремле отреагировали на решение МОК о временном восстановлении ОКР - РИА Новости, 08.07.2026
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13:01 08.07.2026
В Кремле отреагировали на решение МОК о временном восстановлении ОКР

Песков назвал положительной новостью решение МОК о временном восстановлении ОКР

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОлимпийский комитет России
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение МОК положительной новостью.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал положительной новостью решение МОК о временном восстановлении членства олимпийского комитета РФ.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Это положительная новость", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявление МОК.
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СпортРоссияДмитрий ПесковМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
 
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