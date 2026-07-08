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Песков: важно, чтобы россияне могли выступать на международных мероприятиях - РИА Новости, 08.07.2026
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12:59 08.07.2026 (обновлено: 13:23 08.07.2026)
Песков: важно, чтобы россияне могли выступать на международных мероприятиях

Песков: важно, чтобы спортсмены РФ могли выступать на международных мероприятиях

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность возможности для всех российских спортсменов выступать на крупных международных мероприятиях.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Важно, чтобы все спортсмены России получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Мы видим результаты. Результаты по отдельным международным федерациям тоже, в этом задействовано очень большое количество людей. Конечно, как спортивное ведомство, сейчас очень важно, чтобы все наши спортсмены получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил в этом вопросе роль главы Олимпийского комитета и министра спорта РФ Михаила Дегтярева, заявив, что это большие достижения.
Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил РИА Новости, что восстановление членства Олимпийского комитета РФ в МОК - это, возможно, самый важный шаг за последние годы, без которого полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх было невозможным.
В свою очередь, глава Олимпийского комитета и министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости, что это решение ускорит процесс возвращения российских атлетов на международную арену.
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