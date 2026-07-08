Песков: важно, чтобы россияне могли выступать на международных мероприятиях

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность возможности для всех российских спортсменов выступать на крупных международных мероприятиях.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Важно, чтобы все спортсмены России получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим результаты. Результаты по отдельным международным федерациям тоже, в этом задействовано очень большое количество людей. Конечно, как спортивное ведомство, сейчас очень важно, чтобы все наши спортсмены получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях", - сказал Песков журналистам.

Он также отметил в этом вопросе роль главы Олимпийского комитета и министра спорта РФ Михаила Дегтярева, заявив, что это большие достижения.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил РИА Новости, что восстановление членства Олимпийского комитета РФ в МОК - это, возможно, самый важный шаг за последние годы, без которого полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх было невозможным.