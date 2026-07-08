Песков назвал решение МОК важным шагом на пути возвращения прав россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение важным шагом на пути возвращения законных прав российских спортсменов в международных соревнованиях.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) является важным шагом на пути возвращения законных прав российских спортсменов в международных соревнованиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях", - сказал Песков журналистам, комментируя решение МОК.