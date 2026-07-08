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Песков прокомментировал удары по танкерам в Каспийском море - РИА Новости, 08.07.2026
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12:55 08.07.2026 (обновлено: 12:58 08.07.2026)
Песков прокомментировал удары по танкерам в Каспийском море

Песков: реакцией РФ на удары по танкерам на Каспии является продолжение СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что реакция России на удары по танкерам в Каспийском море — это продолжение специальной военной операции.
  • По его словам, удары по танкерам были нанесены со стороны Украины.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Реакцией России на удары по танкерам в Каспийском море является продолжение специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает специальную военную операцию", - сказал он журналистам, говоря об ответной реакции России на удары по танкерам в Каспийском море со стороны Украины.
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