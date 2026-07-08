Песков прокомментировал удары по танкерам в Каспийском море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что реакция России на удары по танкерам в Каспийском море — это продолжение специальной военной операции.
- По его словам, удары по танкерам были нанесены со стороны Украины.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Реакцией России на удары по танкерам в Каспийском море является продолжение специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает специальную военную операцию", - сказал он журналистам, говоря об ответной реакции России на удары по танкерам в Каспийском море со стороны Украины.