Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил Песков

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналист спросил Пескова, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке, снижение индексов, попадает в поле зрения Кремля, и есть ли необходимость реагировать.