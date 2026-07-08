Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке, снижение индексов, попадает в поле зрения Кремля, и есть ли необходимость реагировать.
"Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком", - сказал Песков.