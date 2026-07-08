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Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2026
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12:52 08.07.2026 (обновлено: 12:56 08.07.2026)
Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил Песков

Песков: Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке, снижение индексов, попадает в поле зрения Кремля, и есть ли необходимость реагировать.
"Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком", - сказал Песков.
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