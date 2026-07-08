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Песков назвал удары по танкерам в Каспийском море проявлением терроризма - РИА Новости, 08.07.2026
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12:52 08.07.2026 (обновлено: 13:00 08.07.2026)
Песков назвал удары по танкерам в Каспийском море проявлением терроризма

Песков назвал удары по танкерам в Каспийском море проявлением терроризма Киева

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности.
  • По его мнению, удары со стороны Украины по танкерам направлены против международной энергетической инфраструктуры.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности киевского режима.
«
"Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры", - сказал он журналистам, комментируя удары со стороны Украины по танкерам в Каспийском море.
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Каспийское мореДмитрий ПесковРоссияУкраина
 
 
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