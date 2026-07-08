Песков назвал удары по танкерам в Каспийском море проявлением терроризма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности.
- По его мнению, удары со стороны Украины по танкерам направлены против международной энергетической инфраструктуры.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности киевского режима.
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"Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры", - сказал он журналистам, комментируя удары со стороны Украины по танкерам в Каспийском море.
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