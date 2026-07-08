Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры с МОК сложной и напряженной работой.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) являются сложной и напряженной работой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Безусловно, это большие достижения. Там работает целая команда переговорщиков с МОК. Это очень сложная, напряженная работа. Мы видим результаты", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил РИА Новости, что восстановление членства Олимпийского комитета РФ в МОК - это, возможно, самый важный шаг за последние годы, без которого полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх было невозможным.