Песков назвал переговоры с МОК сложной и напряженной работой

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил РИА Новости, что восстановление членства Олимпийского комитета РФ в МОК - это, возможно, самый важный шаг за последние годы, без которого полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх было невозможным.