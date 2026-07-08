Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия обращала внимание Турции на атаки ВСУ на "Голубой поток" - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 08.07.2026 (обновлено: 13:01 08.07.2026)
Песков: Россия обращала внимание Турции на атаки ВСУ на "Голубой поток"

Песков: Россия обращала внимание Турции на попытки атак Киева на "Голубой поток"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия обратила внимание Турции на попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры «Голубого» и «Турецкого потоков».
  • Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», подверглась атаке беспилотников.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры "Голубого" и "Турецкого потоков", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
"Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по "Голубому" и по "Турецкому потоку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил Песков
Вчера, 12:52
 
РоссияТурцияГолубой потокТурецкий потокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала