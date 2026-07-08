Песков: Россия обращала внимание Турции на атаки ВСУ на "Голубой поток"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия обратила внимание Турции на попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры «Голубого» и «Турецкого потоков».
- Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», подверглась атаке беспилотников.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры "Голубого" и "Турецкого потоков", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
"Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по "Голубому" и по "Турецкому потоку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.