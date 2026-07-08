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Киев склонен к терактам против объектов энергосистемы, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2026
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12:51 08.07.2026 (обновлено: 12:57 08.07.2026)
Киев склонен к терактам против объектов энергосистемы, заявил Песков

Песков: Киев демонстрирует склонность к терактам против объектов энергосистемы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы.
  • Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Киевский режим постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
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"Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, на что рассчитывает Киев, пытаясь атаковать инфраструктуру для поставок газа в Турцию во время саммита НАТО в Анкаре.
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