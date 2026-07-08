Киев склонен к терактам против объектов энергосистемы, заявил Песков

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"Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, на что рассчитывает Киев, пытаясь атаковать инфраструктуру для поставок газа в Турцию во время саммита НАТО в Анкаре.