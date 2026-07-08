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Жительницу Пензенской области арестовали по обвинению в убийстве племянницы - РИА Новости, 08.07.2026
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13:55 08.07.2026
Жительницу Пензенской области арестовали по обвинению в убийстве племянницы

В Пензенской области женщину арестовали по обвинению в убийстве племянницы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница села Кувак-Никольское обвиняется в убийстве четырехлетней племянницы.
  • Обвиняемая была задержана и заключена под стражу, орудие преступления изъято, назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Жительница пензенского села Кувак-Никольское обвиняется в убийстве четырехлетней племянницы, ее заключили под стражу, сообщили в региональном следственном управлении СК России.
В ночь на 4 июля в селе Кувак-Никольское Нижнеломовского района девушка, находясь в состоянии опьянения, ударила ножом четырехлетнюю племянницу в область груди. Ребенок скончался на месте, утром его тело обнаружила мать погибшей.
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"Обвиняемая на тот момент скрылась с места происшествия, но в тот же день была задержана. По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении ведомства.
Орудие преступления изъято при осмотре места происшествия. В рамках расследования назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи и криминалисты продолжают выяснять все обстоятельства преступления.
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