СМИ раскрыли, почему США ударили по школе для девочек в Иране

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день бомбардировок под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в результате этой атаки погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников школы.