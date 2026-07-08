СМИ раскрыли, почему США ударили по школе для девочек в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВС США проигнорировало предупреждение о том, что координаты иранских объектов подлежат обязательной корректировке.
- В результате был ошибочно нанесен удар по школе для девочек в округе Минаб на юге Ирана.
- На эффективность разведки негативно повлияли предыдущие сокращения штата, в результате чего возник серьезный кадровый дефицит.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Командование ВС США проигнорировало предупреждение в базе данных о том, что координаты иранских объектов подлежат обязательной корректировке, в результате чего был ошибочно нанесен удар по школе для девочек в округе Минаб на юге Ирана, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По информации телеканала, в системах планирования целей (MIDB и MARS) содержались явные предупреждения, что данные по Ирану устарели и требуют перепроверки. Однако командование сознательно проигнорировало их.
"Пентагон настаивает на том, чтобы все действовали быстрее", – сообщил источник телеканалу, отметив, что это создало чрезмерную нагрузку на Центральное командование ВС США и разведаналитиков.
Из материала следует, что Пентагон ориентировался на данные десятилетней давности.
Помимо этого, источники отмечают, что на эффективность разведки негативно повлияли предыдущие сокращения штата, в результате чего возник серьезный кадровый дефицит.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день бомбардировок под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в результате этой атаки погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников школы.