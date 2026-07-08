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СМИ раскрыли, почему США ударили по школе для девочек в Иране - РИА Новости, 08.07.2026
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04:45 08.07.2026
СМИ раскрыли, почему США ударили по школе для девочек в Иране

CNN: США игнорировали корректировку данных о целях перед ударом по школе в Иране

© Кадр видео из соцсетейНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
На месте удара по школе на юге Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВС США проигнорировало предупреждение о том, что координаты иранских объектов подлежат обязательной корректировке.
  • В результате был ошибочно нанесен удар по школе для девочек в округе Минаб на юге Ирана.
  • На эффективность разведки негативно повлияли предыдущие сокращения штата, в результате чего возник серьезный кадровый дефицит.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Командование ВС США проигнорировало предупреждение в базе данных о том, что координаты иранских объектов подлежат обязательной корректировке, в результате чего был ошибочно нанесен удар по школе для девочек в округе Минаб на юге Ирана, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По информации телеканала, в системах планирования целей (MIDB и MARS) содержались явные предупреждения, что данные по Ирану устарели и требуют перепроверки. Однако командование сознательно проигнорировало их.
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"Пентагон настаивает на том, чтобы все действовали быстрее", – сообщил источник телеканалу, отметив, что это создало чрезмерную нагрузку на Центральное командование ВС США и разведаналитиков.
Из материала следует, что Пентагон ориентировался на данные десятилетней давности.
Помимо этого, источники отмечают, что на эффективность разведки негативно повлияли предыдущие сокращения штата, в результате чего возник серьезный кадровый дефицит.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день бомбардировок под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в результате этой атаки погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников школы.
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