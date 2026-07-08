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Средние пенсии в России за 10 лет выросли вдвое - РИА Новости, 08.07.2026
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00:44 08.07.2026
Средние пенсии в России за 10 лет выросли вдвое

РИА Новости: средние пенсии в России за десять лет выросли в два раза

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средние пенсии в России за последние десять лет увеличились в два раза.
  • Средний размер назначенных пенсий в мае 2016 года был 12,4 тысячи рублей, а в мае текущего года — 25,4 тысячи рублей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Средние пенсии в России за последние десять лет увеличились в два раза, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Так, средний размер назначенных пенсий в мае 2016 года был 12,4 тысячи рублей, а в мае этого года - 25,4 тысячи рублей. За последний год пенсии увеличились на 8,3%.
Самые высокие средние пенсии в стране при этом получали на Чукотке - 42,3 тысячи рублей.
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