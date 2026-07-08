Средние пенсии в России за 10 лет выросли вдвое

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Средние пенсии в России за последние десять лет увеличились в два раза, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.

Так, средний размер назначенных пенсий в мае 2016 года был 12,4 тысячи рублей, а в мае этого года - 25,4 тысячи рублей. За последний год пенсии увеличились на 8,3%.