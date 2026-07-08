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В Нижегородской области выясняют причину массовой гибели пчел - РИА Новости, 08.07.2026
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13:28 08.07.2026
В Нижегородской области выясняют причину массовой гибели пчел

Специалисты выясняют причину массовой гибели пчел в Нижегородской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПчела
Пчела - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шатковском округе Нижегородской области зафиксирована массовая гибель пчел на частных пасеках восьми сел.
  • Специалисты начали проверку и взяли пробы пчел на экспертизу, информации об обработке полей пестицидами нет.
УФА, 8 июл – РИА Новости. Специалисты выясняют причину массовой гибели пчел в Шатковском округе Нижегородской области, взяты пробы на анализ, сообщили РИА Новости в управлении сельского хозяйства Шатковского муниципального округа.
В управлении, комментируя РИА Новости сообщения в местных изданиях о массовой гибели пчел на частных пасеках восьми сел округа, сообщили, что специалисты начали проверку.
"Информация об обработке полей пестицидами отсутствует. Взяли пчел на экспертизу, результаты анализов будут позднее", - сообщили в управлении сельского хозяйства Шатковского муниципального округа.
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