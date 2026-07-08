Косметолог объяснила эффективность теплых патчей

По словам косметолога, теплые патчи нельзя держать на коже дольше 15 минут. Мухина не рекомендует использовать горячие или слишком холодные варианты. При отеках и малярных мешках она советует применять охлажденные патчи, но не дольше пяти минут, а затем делать контрастные компрессы для улучшения лимфооттока.