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Косметолог объяснила эффективность теплых патчей - РИА Новости, 08.07.2026
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14:04 08.07.2026
Косметолог объяснила эффективность теплых патчей

Косметолог Мухина: теплые патчи снимают спазм аккомодации и мимических мышц

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкСалон красоты
Салон красоты - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Теплые патчи помогают расслабить мышцы вокруг глаз и улучшают проникновение активных компонентов в кожу, сообщила косметолог Марият Мухина.
  • Теплые патчи нельзя держать на коже дольше 15 минут, а при отеках и малярных мешках рекомендуется использовать охлажденные патчи, но не дольше пяти минут.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Теплые патчи помогают расслабить мышцы вокруг глаз и улучшают проникновение активных компонентов в кожу, сообщила косметолог Марият Мухина.
"Если патчи подогреть чуть выше температуры тела на два или три градуса, то сосуды и поры кожи расширятся, гидрогели лучше проникнут через дерму, мимические мышцы расслабятся и расширят поры. Это улучшает проникновение активных компонентов сыворотки в кожу... Более предпочтительными для глаз являются теплые патчи. Они снимают спазм аккомодации и мимических мышц", - сказала Мухина NEWS.ru.
По словам косметолога, теплые патчи нельзя держать на коже дольше 15 минут. Мухина не рекомендует использовать горячие или слишком холодные варианты. При отеках и малярных мешках она советует применять охлажденные патчи, но не дольше пяти минут, а затем делать контрастные компрессы для улучшения лимфооттока.
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