Врач рассказала, как облегчить симптомы аллергии в домашних условиях

Краткий пересказ от РИА ИИ Теплые ингаляции и промывание носа физраствором могут облегчить симптомы аллергии в домашних условиях.

При выраженных симптомах аллергии можно принять безрецептурный антигистаминный препарат после консультации с врачом или фармацевтом.

При появлении затрудненного дыхания, отека губ, языка или лица, слабости, головокружения, учащенного сердцебиения после контакта с аллергеном необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Теплые ингаляции и промывание носа физраствором могут помочь облегчить симптомы аллергии в домашних условиях, однако не стоит откладывать визит к врачу, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры иммунологии МБФ Пироговского университета Ольга Пащенко.

Ежегодно 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией.

"Важно понимать: домашние методы борьбы с аллергией не являются лечением. Они работают как первая линия обороны, но не заменяют визит к специалисту. Облегчить симптомы аллергии в домашних условиях поможет промывание носа физиологическим раствором, он механически удаляет пыльцу и другие аллергены со слизистой, мгновенно облегчая дыхание", - сказала Пащенко.

Она уточнила, что будут полезны и теплые ингаляции, так как вдыхание теплого влажного воздуха увлажняет слизистую и снижает раздражение. Если симптомы выраженные, можно принять безрецептурный антигистаминный препарат. Однако принимать их стоит только после консультации с врачом или фармацевтом.

"Если после контакта с аллергеном появляются затрудненное дыхание, отек губ, языка или лица, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение — это признаки тяжелой аллергической реакции. В таком случае необходимо немедленно вызвать скорую, самолечение здесь недопустимо", - добавила врач.