Памфилова: на выборы глав субъектов России выдвинули 26 кандидатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На сентябрьские выборы глав субъектов России выдвинуто 26 кандидатов от восьми политических партий.
- 20 сентября 2026 года в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах и более 2,2 тысяч кампаний разного уровня.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На сентябрьские выборы глав субъектов России уже выдвинуты 26 кандидатов от восьми политических партий, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации: 26 кандидатов выдвинуто региональными отделениями восьми политических партий", - говорится в презентации Памфиловой, которую она продемонстрировала в ходе заседания ЦИК в среду.
Глава Центризбиркома отметила, что период выдвижения кандидатов продолжается в шести субъектах РФ.
В единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысяч кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
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