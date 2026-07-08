Обвиняемый в отравлениях близких в Балашихе признал вину и раскаялся

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Миссюра признал свою вину в отравлениях близких в Балашихе.
- Он попросил суд не назначать ему пожизненное лишение свободы и заявил о чистосердечном раскаянии.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Артем Миссюра, обвиняемый в отравлениях близких в Балашихе, признал свою вину и попросил суд не назначать ему пожизненное лишение свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
"Прошу применить ко мне все возможные смягчающие обстоятельства и назначить наказание без применения пожизненного лишения свободы", — сказал подсудимый в прениях сторон.
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Миссюра принес извинения потерпевшим и заявил о чистосердечном раскаянии. Подсудимый признал свою вину в содеянном, но настаивал на отсутствии прямого умысла на убийство. По его словам, в случае с бабушкой он хотел лишь завладеть ювелирными изделиями, а не лишать ее жизни, а отравление друга детства назвал роковой ошибкой, поскольку не сразу сообщил правду его отцу. Также он отметил, что своевременно вызвал "скорую" для бывшей девушки и делал всё для ее выздоровления.
Ранее государственный обвинитель запросил для Миссюры пожизненное заключение, указав на циничный характер преступлений.
По версии следствия, 26-летний Миссюра, имевший кредитные обязательства на сумму более 3 миллионов рублей, решил завладеть имуществом родственников. Для этого он разработал план их отравления: осенью 2023 года через интернет приобрел сильнодействующие ядовитые вещества, после чего с января по июнь 2024 года систематически подмешивал их в еду и напитки своим близким.
Его жертвами стали бабушка и друг детства. Выжили сестра, девушка и еще двое друзей Миссюры. Всего, по данным следствия, от его действий пострадали девять человек.
Помимо убийства двух лиц общеопасным способом из корыстных побуждений и покушения на убийство ему вменяется мошенничество. Миссюра, как считает следствие, воспользовался телефоном своей девушки, проходившей лечение в больнице после отравления, оформил на ее имя два кредита на 574 тысячи рублей и перевел деньги себе.
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