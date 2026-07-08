В Ивановской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ивановской области объявлен режим опасности атаки БПЛА.
- Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.
БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона.
"Оперативный штаб. Ивановская область. В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале правительства.
Правительство области призвало всех сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями оперштаба.
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