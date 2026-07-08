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В Абхазии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 08.07.2026
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15:02 08.07.2026
В Абхазии объявили беспилотную опасность

На территории Абхазии объявили беспилотную опасность

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкАбхазия
Абхазия - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Абхазии объявлен режим «Беспилотная опасность».
  • Силы ПВО и дежурные подразделения вооруженных сил контролируют воздушное пространство.
СУХУМ, 8 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Абхазии, сообщает минобороны республики.
"Режим "Беспилотная опасность" объявлен на территории Абхазии. Силы ПВО и дежурные подразделения вооруженных сил контролируют воздушное пространство", - приводит выдержку из сообщения военного ведомства абхазское госагентство Апсныпресс.
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