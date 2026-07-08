В Абхазии объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Абхазии объявлен режим «Беспилотная опасность».
- Силы ПВО и дежурные подразделения вооруженных сил контролируют воздушное пространство.
СУХУМ, 8 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Абхазии, сообщает минобороны республики.
"Режим "Беспилотная опасность" объявлен на территории Абхазии. Силы ПВО и дежурные подразделения вооруженных сил контролируют воздушное пространство", - приводит выдержку из сообщения военного ведомства абхазское госагентство Апсныпресс.
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