В Челябинской области отменили воздушную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режим "Беспилотная опасность" в Челябинской области отменен.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл - РИА Новости. Беспилотную опасность, объявленную в Челябинской области утром в среду, отменили, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), беспилотная опасность в регионе была объявлена с 09.30 (07.30 мск).
"В Челябинской области отменен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.